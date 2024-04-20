Немецкий депутат скрыл от властей свое предприятие в Беларуси

Депутату партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Йоргу Дорнау грозит штраф из-за того, что он скрыл свой бизнес в Беларуси.

Депутату партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Йоргу Дорнау грозит штраф из-за того, что он скрыл свой бизнес в Беларуси.

Как передает Report , инцидент был расследован изданием Die Welt.

Дорнау с 2020 года зарегистрирован как владелец сельскохозяйственного бизнеса в Беларуси. Его предприятие можно найти в Едином государственном реестре республики под названием ООО "Цыбулька Бел".

Компания Дорнау обрабатывает несколько сотен гектаров в Лидском районе Гродненской области, она выращивает овощи, бахчевые культуры и корнеплоды.

Вести подобный бизнес депутатам по законам ФРГ не запрещено, однако Дорнау не указал свое предприятие в декларации.

"Дорнау не сообщал парламенту никакой информации о какой-либо предпринимательской деятельности в Беларуси", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Дорнау попросили прояснить ситуацию. В случае, если нарушение регламента будет доказано, Дорнау может получить штраф до €40 тыс.