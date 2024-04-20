Немецкий депутат скрыл от властей свое предприятие в Беларуси

Депутату партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Йоргу Дорнау грозит штраф из-за того, что он скрыл свой бизнес в Беларуси.
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Дорнау с 2020 года зарегистрирован как владелец сельскохозяйственного бизнеса в Беларуси. Его предприятие можно найти в Едином государственном реестре республики под названием ООО "Цыбулька Бел".
Компания Дорнау обрабатывает несколько сотен гектаров в Лидском районе Гродненской области, она выращивает овощи, бахчевые культуры и корнеплоды.
Вести подобный бизнес депутатам по законам ФРГ не запрещено, однако Дорнау не указал свое предприятие в декларации.
"Дорнау не сообщал парламенту никакой информации о какой-либо предпринимательской деятельности в Беларуси", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Дорнау попросили прояснить ситуацию. В случае, если нарушение регламента будет доказано, Дорнау может получить штраф до €40 тыс.