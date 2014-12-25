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    ​Неизвестный в Киеве кинул гранату в депутатов Верховной рады

    После инцидента злоумышленник побежал в сторону Крепостного переулка

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Неизвестный кинул гранату в депутатов Верховной рады, которые стояли возле отеля в центре Киева. Об этом сообщает 25 декабря пресс-служба столичного МВД,  информирует Report со ссылкой на ТАСС.

    "Молодой человек бросил в сторону народных депутатов Украины взрывчатку. Сейчас эксперты-криминалисты устанавливают была ли это граната РДГ-5, или светошумовая граната", - сказано в сообщении.

    После инцидента злоумышленник побежал в сторону Крепостного переулка, где кинул еще одну гранату в преследующих его сотрудников милиции. Один из правоохранителей получил ранение и был госпитализирован.

    Милиция устанавливает личность нападавшего. Открыто уголовное производство по статье "Хулиганство".

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