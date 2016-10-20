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    Неизвестный в Афганистане застрелил американцев

    Солдаты открыли ответный огонь и убили нападавшего

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Неизвестный, одетый в форму солдата афганской армии, убил рядом с территорией военной базы НАТО в Кабуле двух американских советников: военного и гражданского служащего.

    Как передает Report, об этом передает BBC.

    Ранения получили еще три американца: один военный и двое гражданских служащих. Солдаты открыли ответный огонь и убили нападавшего.

    По данным министерства обороны Афганистана, нападение на военную базу в Кабуле было совершено около 11 утра.

    В Афганистане в составе международного воинского контингента, возглавляемого НАТО, находятся около 13 тысяч человек.

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