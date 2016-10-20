Неизвестный в Афганистане застрелил американцев

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Неизвестный, одетый в форму солдата афганской армии, убил рядом с территорией военной базы НАТО в Кабуле двух американских советников: военного и гражданского служащего.

Как передает Report, об этом передает BBC.

Ранения получили еще три американца: один военный и двое гражданских служащих. Солдаты открыли ответный огонь и убили нападавшего.

По данным министерства обороны Афганистана, нападение на военную базу в Кабуле было совершено около 11 утра.

В Афганистане в составе международного воинского контингента, возглавляемого НАТО, находятся около 13 тысяч человек.