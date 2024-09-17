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Неизвестный устроил пожар в парламенте Румынии, эвакуированы 300 человек

Неизвестный устроил пожар в парламенте Румынии, эвакуированы 300 человек Неизвестный мужчина выплеснул из бутылки и поджег бензин в одном из залов парламента Румынии.
Другие страны
17 сентября 2024 г. 18:11
Неизвестный устроил пожар в парламенте Румынии, эвакуированы 300 человек

Неизвестный мужчина выплеснул из бутылки и поджег бензин в одном из залов парламента Румынии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Agerpres.

Отмечается, что в результате вспыхнувшего пожара сгорели канцелярские принадлежности и одежда, никто не пострадал. Сразу после срабатывания сигнализации прибыли пожарные, около 300 человек эвакуировали из здания, говорится в сообщении.

По информации представителя столичного инспектората по чрезвычайным ситуациям Штефана Эдуарда, возгорание возникло в предназначенном для посетителей зале имени Константина Брынкуша и охватило примерно 30 кв. м. Пожар удалось ликвидировать, однако остается задымление.

Полиция разыскивает поджигателя, которому грозит наказание в виде тюремного заключения сроком от 2-х до 7-и лет.

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