Неизвестный пытался с матом и непристойными жестами подрезать кортеж Трампа

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Неизвестный мужчина попытался помешать проезду кортежа президента США Дональда Трампа в штате Флорида.

Как передает Report, об этом сообщают журналисты пула Белого дома.

Инцидент произошел, когда Трамп возвращался из гольф-клуба в свою резиденцию Мар-а-Лаго.

"В какой-то момент мужчина в красном фургоне попытался подрезать кортеж. Местные правоохранители остановили транспортное средство, водитель которого делал непристойные жесты и кричал ругательства", — сообщает журналист, слова которого распространила пресс-служба Белого дома.

Кроме того, на пути кортежа встретились небольшие группы протестующих и сторонников президента. Один из противников держал самодельный плакат "Дон мошенник", а сторонник – "Я горячо поддерживаю президента Трампа".