Неизвестный напал в Париже на экс-министра, баллотирующуюся в парламент

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Экс-министр энергетики и экологии Франции, кандидат в депутаты Национального собрания (нижней палаты парламента) страны Натали Косцюшко-Моризе подверглась нападению неизвестного в Париже, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в V округе французской столицы, где кандидат от партии "Республиканцы" проводила агитацию в поддержку своей кандидатуры.

Неизвестный мужчина подошел к ней, оскорбил и попытался ударить. Отшатнувшись, женщина упала на землю и ударилась головой. Несколько минут до приезда медиков она находилась без сознания. Позднее Косцюшко-Моризе была госпитализирована в одну из столичных больниц.

Нападавший cкрылся.

Первый тур парламентских выборов прошел во Франции в воскресенье, 11 июня. Косцюшко-Моризе прошла во второй тур, который состоится 18 июня.