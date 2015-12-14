Неизвестный, упомянувший ИГ, напал с ножом на учителя в школе в пригороде Парижа

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Неизвестный, заявивший о причастности к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ), напал с ножом на учителя начальной школы в пригороде Парижа. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявили в прокуратуре.

Инцидент произошел рано утром в парижском пригороде Обервилье. Жертвой нападения стал сорокалетний учитель, который готовил классное помещение к занятиям. Нападавший в капюшоне и перчатках нанес ему несколько ударов ножом, упомянув при этом "Исламское государство" и добавив, что это является предупреждением.

Расследованием нападения занимаются антитеррористические подразделения правоохранительных органов.