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    Неизвестный, упомянувший ИГ, напал с ножом на учителя в школе в пригороде Парижа

    Нападавший нанес несколько ударов ножом, добавив, что это является предупреждением

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Неизвестный, заявивший о причастности к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ), напал с ножом на учителя начальной школы в пригороде Парижа. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявили в прокуратуре. 

    Инцидент произошел рано утром в парижском пригороде Обервилье. Жертвой нападения стал сорокалетний учитель, который готовил классное помещение к занятиям. Нападавший в капюшоне и перчатках нанес ему несколько ударов ножом, упомянув при этом "Исламское государство" и добавив, что это является предупреждением.

    Расследованием нападения занимаются антитеррористические подразделения правоохранительных органов.

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