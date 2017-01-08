Неизвестный на грузовике совершил наезд на пешеходов в Иерусалиме

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Неизвестный за рулем грузовика совершил наезд на пешеходов в Иерусалиме.

Как передает Report, об этом в воскресенье, 8 января, сообщает Reuters.

По информации агентства, погибли не менее 4 человек, 15 пострадали. Водитель грузовика застрелен. Представитель полиции в эфире местной радиостанции назвала случившееся террористической атакой.

Водитель транспортного средства нейтрализован.

Сообщается, что всем четырем погибшим было 20 лет. Из 15 пострадавших один получил серьезные раны, он был эвакуирован, четыре человека получили ранения средней тяжести, 10 – легкие ранения.

Reuters уточняет, что инцидент произошел неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив.

По данным Associated Press, грузовик наехал на группу военнослужащих, которые вышли из автобуса.