Неизвестные в Индии обстреляли полицейский департамент из гранатомета

Неизвестные обстреляли из ручного противотанкового гранатомета штаб-квартиру разведывательного департамента полиции штата Пенджаб в городе Мохали.

Неизвестные обстреляли из ручного противотанкового гранатомета штаб-квартиру разведывательного департамента полиции штата Пенджаб в городе Мохали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал India TV.

По информации телеканала, никто не пострадал, но зданию причинен незначительный ущерб, выбиты стекла. На месте работают криминалисты.

Следствие будет вести Национальное агентство расследований - головная структура по выявлению и борьбе с террористической деятельностью в Индии. Местные власти назвали инцидент шокирующим.

Пока ни одна из радикальных группировок не вязла на себя ответственность за это нападение.