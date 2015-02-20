11 человек погибли в результате атаки на отель в столице Сомали - ОБНОВЛЕНО

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 человек погибли в результате атаки на отель в сомалийской столице Могадишо. Как сообщает Report со ссылкой на AFP, об этом заявили в полиции Могадишо.

По данным полиции, в результате атаки боевиков группировки "Аш-Шабаб" на отель ранения получили заместитель премьер-министра Сомали и министр транспорта страны.

Первоначальная версия опубликована в 15:06

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Неизвестные штурмуют отель в центре сомалийской столицы Могадишо, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

В отеле находятся министры правительства Сомали, а также депутаты.

Ранее сообщалось о мощном взрыве, прогремевшем недалеко от президентского дворца в центре города. Данные о жертвах и пострадавших не поступали.