Неизвестные самолеты нанесли авиаудары по сирийской провинции Хомс

Минувшей ночью была нанесена серия авиаударов по западной части провинции Хомс, расположенной в центральной Сирии.

Минувшей ночью была нанесена серия авиаударов по западной части провинции Хомс, расположенной в центральной Сирии.

Как передает Report, об этом в субботу пишет турецкое информагентство Anadolu.

Удары были нанесены по нескольким стратегическим объектам в районах Джубания, Наем и Хуз около 3:35 по местному времени. Кому принадлежали самолеты, пока не установлено.

По данным местных источников, целями атак стали мосты, военные штабы и конвои транспортных средств. Эти районы используются поддерживаемыми Ираном группировками для переброски военной техники и бойцов из Сирии в Ливан, пишет агентство.

Сообщается, что правительственные системы ПВО безуспешно пытались отразить атаку летательных аппаратов.

Очевидцы сообщают о многочисленных жертвах и раненых в результате бомбардировок, однако точные цифры пока не называются.

Ни Израиль, который ранее наносил удары по проиранским силам в Сирии, ни правительство президента Баша Асада пока не прокомментировали инцидент. В то же время, источники, близкие к правительству, подтвердили факт "интенсивных взрывов" в западном Хомсе, где активно действуют боевики "Хезболлы" и других поддерживаемых Ираном группировок.