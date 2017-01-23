Подозреваемый в нападении на сотрудника полиции в Белфасте арестован - ОБНОВЛЕНО

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Подозреваемый в нападении на сотрудника полиции в Белфасте, произошедшем в воскресенье, арестован.

Как передает Report, об этом североирландская полицейская федерация сообщила на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter.

"В рамках расследования по делу об инциденте со стрельбой на улице Крамлин на севере Белфаста, в ходе которого gолицейский получил ранения, полиция арестовала 36-летнего мужчину", - говорится в сообщении.





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Неизвестные ранили полицейского в столице Северной Ирландии.

Как передает Report, об этом сoобшил газета Guardian.

По данным, власти квалифицируют это нападение как теракт.

Как пишет издание, неизвестные на машине открыли огонь по полицейскому патрулю на заправочной станции в Белфасте. Полицейский был госпитализирован. Его состояние оценивается как стабильное.

Полицейская федерация назвала нападение терактом, добавив, что их мысли обращены к пострадавшему и его семье.

"Появились сообщения, что один из наших офицеров был ранен во время террористического обстрела в Белфасте", - сообщила федерация.

Как отмечает газета, нападение произошло на фоне предстоящих выборов.