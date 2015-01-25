Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Неизвестные похитили замглавы МИД Ливии Хасана аль-Сагира.

Как сообщает Report со ссылкой на Franc-Press, об этом сообщил источник в министерстве.

По словам собеседника, вооруженные похитители проникли в отель, где находился аль-Сагира, представившись персоналу сотрудниками службы безопасности. В настоящее время местонахождение замминистра неизвестно. По словам работников отеля, политика увезли "в неизвестном направлении".