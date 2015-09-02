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    Неизвестные похитили 18 турецких строителей в Багдаде

    20 человек похищены в среду утром неизвестными в масках и военной форме в столице Ирака

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ 20 человек похищены в среду утром  неизвестными в масках и военной форме в  столице Ирака Багдаде. Как передает  Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на сотрудников спецслужб. 

    Из них 18 - турецкие строители, которые должны были построить спорткомплекс в районе Мадина-Садр.

    В МИД Турции подтвердили информацию о захвате турецких граждан  и заявили, что находятся в постоянном контакте с правительством Ирака.

    Отметим, что в прошлом году боевики ИГ похитили 46 граждан Турции в иракском Мосуле. Процесс их освобождения занял 3 месяца. 

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