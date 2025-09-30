Неизвестные обстреляли из пиротехники самолет Бундесвера

Неизвестные обстреляли из пиротехники военно-транспортный самолет Бундесвера, когда тот взлетал с аэродрома в городе Целле (федеральная земля Нижняя Саксония).

Как передает Report, об этом сообщил журнал Der Spiegel.

По его информации, инцидент произошел еще 26 сентября около 12:00 (14:00 по Баку). Злоумышленники не попали в самолет C-130, однако пилоты заметили вспышку и затем громкий хлопок. Они незамедлительно проинформировали диспетчеров аэродрома.

Источники в Вооруженных силах ФРГ заявили изданию, что подобные инциденты с военными самолетами случаются крайне редко. На место происшествия быстро прибыли военные и полиция, но найти по горячим следам подозреваемых не удалось. Территорию аэродрома проверили на наличие взрывчатых веществ, однако ничего подозрительного обнаружено не было.

Расследование ведут как Бундесвер, так и полиция.