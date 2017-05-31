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    Неизвестные напали на нефтяной танкер у берегов Йемена

    Были выпущены три реактивные гранаты

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Неизвестные напали на нефтяной танкер в Красном море у берегов Йемена.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает миссия ЕС EU NAVFOR.

    "EU NAVFOR может подтвердить, что ранее сегодня трое мужчин на ялике подошли к нефтяному танкеру под флагом Маршалловых Островов в южной части Баб-эль-Мандебского пролива и открыли по нему огонь", — говорится в сообщении на сайте миссии.

    Были выпущены три реактивные гранаты, затем злоумышленники удалились. Судно в данный момент продолжает свой путь.

    Миссия выясняет подробности инцидента. По предварительной оценке, нападение не было совершено пиратами, а связано с военными действиями в Йемене.

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