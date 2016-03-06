​Неизвестные атаковали российское посольство в Киеве - ВИДЕО

Баку. 6 Марта. REPORT.AZ/ В ночь на 6 марта группа неизвестных атаковала российское посольство в Киеве.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальную полицию Украины.

«В дежурную часть управления полиции поступило сообщение о том, что неизвестные напали на посольство. По словам охраны, к зданию подошло около десяти человек, которые были одеты в темную одежду, а в руках держали файеры», — сообщили в полиции.

Как написал на своей странице в фейсбуке народный депутат Верховной рады Игорь Луценко, таким образом неизвестные «поддержали» украинскую летчицу Надежду Савченко.

Посольство России на Украине уже направило ноту протеста в украинское министерство иностранных дел в связи с нападением на автомобили дипломатической миссии, которые были припаркованы возле здания посольства.

Об этом заявил пресс-секретарь посольства России на Украине Олег Гришин.

«В ночь на 6 марта группа неизвестных лиц в камуфляже и балаклавах, вооруженных бейсбольными битами, совершила нападение на припаркованные рядом с посольством России в Киеве автомобили», — сказал он.

По словам Гришина, в результате этого серьезно повреждены три автомобиля дипмиссии. «Кроме того, нападавшие бросили дымовые шашки, файеры на территорию посольства. По упомянутому инциденту посольство направило ноту протеста в МИД Украины», — отметил пресс-секретарь.

Он добавил, что «судя по всему, акция была тщательно подготовлена и хорошо организована».