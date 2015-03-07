Неизвестные атаковали ресторан в столице Мали, погибли 5 человек

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Вооруженные люди совершили нападение на ресторан в столице западноафриканской республики Мали Бамако, погибли пять человек. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителей местной полиции.

Как сообщает агентство, среди погибших двое местных жителей, включая полицейского, и трое европейцев. На данный момент известно, что среди погибших гражданин Франции и гражданин Бельгии. По данным источника агентства в больнице Бамако, еще один европеец, чья национальность уточняется, скончался по прибытии в госпиталь. Также стало известно, что в результате нападения восемь человек получили ранения.

По факту случившегося уже были арестованы два человека. Мотивы нападавших пока неизвестны.

Французское посольство в Бамако выпустило обращение ко всем французам, находящимся в столице Мали, с просьбой соблюдать все меры предосторожности, если они собираются покинуть свои дома.

Официальные власти пока никак не прокомментировали данный инцидент. Ведется расследование.





