Неформальный саммит ЕС состоится в Румынии 9 мая

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Неформальный саммит лидеров стран ЕС пройдет в румынском городе Сибиу 9 мая и будет посвящен обсуждению будущего Евросоюза и европейской демократии после выхода Великобритании (Brexit).

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Неформальный саммит лидеров 27 государств ЕС пройдет в Сибиу 9 мая и будет посвящен обсуждению будущего Европейского союза и европейской демократии", - отметил он. Схинас отметил, что этот саммит пройдет после выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года, а также за две недели до общеевропейских выборов в Европарламент, которые состоятся во всех государствах ЕС с 23 по 26 мая.

Румыния председательствует в Совете ЕС с 1 января по 30 июня 2019 года.

По итогам выборов в Европарламент в этом году сменится все руководство Евросоюза - председатель Европарламента Антонио Таяни, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, председатель Европейского совета Дональд Туск, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Никто из них не остается на следующий срок.