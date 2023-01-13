Недалеко от Белграда произошла утечка аммиака из автоцистерны

Утечка аммиака из автоцистерны произошла в ночь на пятницу в одном из районов города Панчево, расположенного в 20 км от столицы Сербии.

Утечка аммиака из автоцистерны произошла в ночь на пятницу в одном из районов города Панчево, расположенного в 20 км от столицы Сербии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал RTS.

По данным телеканала, утечка опасного газа произошла около 22:30 по местному времени в городском районе Топола. На месте происшествия работают пожарные и полиция. Жители окрестных домов эвакуированы. Один человек доставлен в больницу.

Телеканал передает, что ситуация находится под контролем и не представляет опасности для людей.