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    Не менее восьми сотрудников службы безопасности стали жертвами нападения в Индии

    В результате столкновения ликвидированы двое боевиков

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере восемь сотрудников службы безопасности Индии погибли и еще пятеро пострадали в субботу в результате нападения боевиков в штате Джамму и Кашмир на севере страны.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета India Today.

    По ее данным, в субботу утром боевики, вооруженные огнестрельным оружием и гранатами, совершили нападение на пост охраны в округе Пулвама на юге Кашмира.

    В результате столкновения ликвидированы двое боевиков. Отмечается, что противостояние продолжается до сих пор.

    По информации издания, в настоящий момент проводится эвакуация жителей близлежащих районов.

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