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    Не менее трёх человек получили ранения в результате удара по Сирии

    Удар был нанесён по объекту вблизи Хомса

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека получили ранения в результате авиаударов по территории Сирии.

    Как передает Report со ссылкой на SANA, удар был нанесён по объекту вблизи Хомса.

    «Ракеты, выпущенные по военной базе в Хомсе, были перехвачены ПВО, их курс был изменён, в результате ранены трое мирных жителей», — отметили в агентстве.

    Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести «точечные удары» по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума.

    К операции против Сирии присоединились Великобритания и Франция.

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