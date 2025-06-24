Число погибших в результате иранского удара по многоэтажке в Израиле достигло четырех

По меньшей мере три человека погибли, еще семеро получили ранения в результате попадания выпущенной из Ирана ракеты в 7-этажное здание в городе Беэр-Шеве на юге Израиля.

В городе Беэр-Шеве на юге Израиля тело еще одного человека нашли у 7-этажного здания, которое было частично разрушено в результате попадания иранской ракеты.

Об этом Report сообщает со ссылкой на портал Ynet.

Ранее сообщалось о трех погибших.

Издание со ссылкой на военных указывает, что с территории Ирана в целом было выпущено около 15 ракет, большинство из которых было перехвачено.

07:20

По меньшей мере три человека погибли, еще семеро получили ранения в результате попадания выпущенной из Ирана ракеты в 7-этажное здание в городе Беэр-Шеве на юге Израиля.

Как передает Report , об этом сообщает израильский портал Ynet со ссылкой на Национальную медицинскую службу (Magen David Adom, MDA).

"Мужчина около 40 лет, женщина около 30 лет и молодой человек около 20 лет были признаны умершими в результате полученных ранений, пострадали семь человек, состояние одного оценивается как средней тяжести", - приводит издание сообщение медиков.

Согласно информации, из четырех ракет один попал в жилой дом, вызвав значительные разрушения.

Ранее Армия обороны Израиля сообщала, что зафиксировала пуск ракет из Ирана, и призвала население укрыться в убежищах.