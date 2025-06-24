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Число погибших в результате иранского удара по многоэтажке в Израиле достигло четырех

Число погибших в результате иранского удара по многоэтажке в Израиле достигло четырех По меньшей мере три человека погибли, еще семеро получили ранения в результате попадания выпущенной из Ирана ракеты в 7-этажное здание в городе Беэр-Шеве на юге Израиля.
Другие страны
24 июня 2025 г. 08:51
Число погибших в результате иранского удара по многоэтажке в Израиле достигло четырех

В городе Беэр-Шеве на юге Израиля тело еще одного человека нашли у 7-этажного здания, которое было частично разрушено в результате попадания иранской ракеты.

Об этом Report сообщает со ссылкой на портал Ynet.

Ранее сообщалось о трех погибших.

Издание со ссылкой на военных указывает, что с территории Ирана в целом было выпущено около 15 ракет, большинство из которых было перехвачено.

07:20

По меньшей мере три человека погибли, еще семеро получили ранения в результате попадания выпущенной из Ирана ракеты в 7-этажное здание в городе Беэр-Шеве на юге Израиля.

Как передает Report, об этом сообщает израильский портал Ynet со ссылкой на Национальную медицинскую службу (Magen David Adom, MDA).

"Мужчина около 40 лет, женщина около 30 лет и молодой человек около 20 лет были признаны умершими в результате полученных ранений, пострадали семь человек, состояние одного оценивается как средней тяжести", - приводит издание сообщение медиков.

Согласно информации, из четырех ракет один попал в жилой дом, вызвав значительные разрушения.

Ранее Армия обороны Израиля сообщала, что зафиксировала пуск ракет из Ирана, и призвала население укрыться в убежищах.

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Версия на английском языке ФотоAt least three dead after Iran missile hits southern Israel home
Версия на азербайджанском языке Фотоİsrailin Beer-Şeva şəhərində İran raketinin düşməsi nəticəsində azı üç nəfər ölüb - VİDEO

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