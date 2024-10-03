Не менее шести человек погибли в Мексике при стрельбе военных по мигрантам

Шесть человек погибли в Мексике в результате открытой военными стрельбы по группе из 33 мигрантов, которые на внедорожниках пытались скрыться от солдат, патрулирующих пограничный с Гватемалой район штата Чьяпас.
Как передает
Инцидент произошел на участке шоссе Вилья-Комальтитлан - Уистла на юге штата Чьяпас.
"Военнослужащие мексиканской армии при проведении наземного патрулирования обнаружили двигавшийся на большой скорости пикап, водитель которого, увидев военных, попытался скрыться. За ним следовали два фургона, подобные тем, что используются преступными группировками в этом регионе. Личный состав сообщил, что услышал выстрелы, поэтому двое военнослужащих применили оружие, остановив таким образом один из фургонов", - сообщили в ведомстве.
В Минобороны отметили, что в остановленном фургоне передвигались 33 мигранта из Кубы, Индии, Непала, Пакистана и арабских стран.
"4 погибли, 12 получили ранения, 17 человек не пострадали. Военные оказали раненым первую медицинскую помощь, немедленно доставив их на автомобиле в главный госпиталь Уистлы, где, к сожалению, умерли еще двое", - говорится в заявлении ведомства.
Двое стрелявших солдат были отстранены от службы. Генеральная прокуратура проведет расследование, чтобы определить их степень ответственности и выяснить, связаны ли их действия с нарушениями военной дисциплины.