Не менее шести человек погибли в Мексике при стрельбе военных по мигрантам

Не менее шести человек погибли в Мексике при стрельбе военных по мигрантам

Шесть человек погибли в Мексике в результате открытой военными стрельбы по группе из 33 мигрантов, которые на внедорожниках пытались скрыться от солдат, патрулирующих пограничный с Гватемалой район штата Чьяпас.

https://static.report.az/photo/fafc2bd4-e430-30f9-bece-484e119ccf47.jpg https://static.report.az/photo/fafc2bd4-e430-30f9-bece-484e119ccf47.jpg