Не менее семи человек погибли в результате торнадо на юге США

В результате обрушившихся на южные штаты США торнадо погибли не менее семи человек.

В результате обрушившихся на южные штаты США торнадо погибли не менее семи человек.

Как передает Report , об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

По сведениям агентства, шесть человек стали жертвами природного катаклизма в центральной Алабаме, еще один умер в Джорджии.

Отмечается, что из-за сильного ветра десятки тысяч человек остались без электричества.

По состоянию на вечер четверга, от Национальной метеорологической службы было получено 33 отдельных сообщения о торнадо по всей стране, при этом несколько штормовых предупреждений все еще действуют в Джорджии, Южной Каролине и Северной Каролине.