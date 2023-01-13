Не менее семи человек погибли в результате торнадо на юге США

В результате обрушившихся на южные штаты США торнадо погибли не менее семи человек.
Как передает
По сведениям агентства, шесть человек стали жертвами природного катаклизма в центральной Алабаме, еще один умер в Джорджии.
Отмечается, что из-за сильного ветра десятки тысяч человек остались без электричества.
По состоянию на вечер четверга, от Национальной метеорологической службы было получено 33 отдельных сообщения о торнадо по всей стране, при этом несколько штормовых предупреждений все еще действуют в Джорджии, Южной Каролине и Северной Каролине.