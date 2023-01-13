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Не менее семи человек погибли в результате торнадо на юге США

Не менее семи человек погибли в результате торнадо на юге США В результате обрушившихся на южные штаты США торнадо погибли не менее семи человек.
Другие страны
13 января 2023 г. 08:25
Не менее семи человек погибли в результате торнадо на юге США

В результате обрушившихся на южные штаты США торнадо погибли не менее семи человек.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

По сведениям агентства, шесть человек стали жертвами природного катаклизма в центральной Алабаме, еще один умер в Джорджии.

Отмечается, что из-за сильного ветра десятки тысяч человек остались без электричества.

По состоянию на вечер четверга, от Национальной метеорологической службы было получено 33 отдельных сообщения о торнадо по всей стране, при этом несколько штормовых предупреждений все еще действуют в Джорджии, Южной Каролине и Северной Каролине.

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Версия на английском языке At least seven dead as tornado sweeps through south of US

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