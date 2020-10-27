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Число жертв взрыва в Пакистане увеличилось до 7

Число жертв взрыва в Пакистане увеличилось до 7 По меньшей мере пять человек погибли, еще 50 получили ранения в результате взрыва, произошедшего во вторник в семинарии в пакистанском городе Пешавар
Другие страны
27 октября 2020 г. 09:51
Число жертв взрыва в Пакистане увеличилось до 7
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Число погибших в результате взрыва, произошедшего в семинарии в пакистанском городе Пешавар, возросло до семи, ранения получили около 70 человек.

Об этом со ссылкой на медиков сообщает газета Dawn.

09:33

По меньшей мере пять человек погибли, еще 50 получили ранения в результате взрыва, произошедшего во вторник в семинарии в пакистанском городе Пешавар. Как передает Report, об этом со ссылкой на полицию сообщает газета Dawn.

По ее данным, пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

Другие подробности пока не приводятся.

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