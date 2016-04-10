В Пакистане в результате землетрясения погибли 2 человека

Баку. 10 Апреля. REPORT.AZ/ Жертвами землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло в воскресенье в Афганистане, стали два гражданина Пакистана, еще десять ранены.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа.

Землетрясение было зафиксировано в 50 километрах к югу от города Ашкашам в регионе Гиндукуш в Афганистане. Очаг залегал на глубине 211 километров. Магнитуда составила 6,8.

Информации о жертвах в Афганистане пока не поступало.

"Мы собираем информацию о возможных погибших и разрушениях. К счастью информации о пострадавших не поступало", — заявил глава Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана Саид Абдуллах Хамайон Дехкан.

Подземные толчки ощущались в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Пенджаб. Они длились около трех минут, жители провинций покинули здания. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало. О подземных толчках сообщалось в городах Лахор, столице Пакистана Исламабаде, Пешаваре, Свате, Читрале, Мардане, Кохате, а также в пакистанском Кашмире. Остаточные толчки ощущались также на севере Индии и в Афганистане.