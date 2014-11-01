Не менее девяти силовиков погибли на востоке Афганистана в результате теракта

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере девять сотрудников афганских силовых структур погибли, более 20 мирных жителей получили ранения в результате теракта в провинции Логар на востоке Афганистана. Об этом сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Террорист-смертник подорвал себя в заминированном автомобиле. Целью экстремистов стал центр сил безопасности в районе Азари. В администрации провинции подтвердили гибель шести сотрудников МВД и трех солдат Национальной армии Афганистана.

Район инцидента оцеплен, на месте работают бригады медиков и следователи. В провинции ведется поиск причастных к организации теракта.