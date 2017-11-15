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    Не менее девяти человек погибли на западе Аттики из-за проливных дождей

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Жертвами проливных дождей на западе столичного региона Аттика в Греции стали не менее девяти человек.

    Как передает Report, об этом сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

    Дожди затопили города Мандра, Магула, Неа-Перамос, многие водители оказались заблокированы в своих машинах.

    В городе Мандра два человека погибли в своих квартирах в полуподвальных помещениях, которые полностью залила вода. Двое погибших найдены в Элефсине и Аспропиргосе. В больницу госпитализированы 10 раненых.

    По информации службы гражданской защиты, есть пропавшие без вести.

    В Неа-Перамосе и регионе Мегары потоки воды разрушали дома, несли машины. 

    Как сообщила пресс-служба премьера Греции, глава правительства Алексис Ципрас выразил свои соболезнования в связи с гибелью людей.

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