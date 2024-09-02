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Не менее четырех человек погибли, двое получили ранения при стрельбе на Гавайях

Не менее четырех человек погибли, двое получили ранения при стрельбе на Гавайях Четыре человека, включая подозреваемого, погибли, еще двое получили ранения в результате стрельбы в округе Гонолулу в американском штате Гавайи.
Другие страны
2 сентября 2024 г. 06:08
Не менее четырех человек погибли, двое получили ранения при стрельбе на Гавайях

Четыре человека, включая подозреваемого, погибли, еще двое получили ранения в результате стрельбы в округе Гонолулу в американском штате Гавайи.

Как передает Report, об этом сообщила полиция Гонолулу на странице в Facebook.

Согласно информации, мужчина на фронтальном погрузчике попытался наехать на своих соседей. Они укрылись в гараже, где и были застрелены. Три человека погибли на месте инцидента, еще двое раненых в критическом состоянии доставлены в больницу.

Подозреваемый был нейтрализован 42-летним мужчиной, имя которого не разглашается. Он задержан по подозрению в убийстве второй степени.

Расследование по факту продолжается.

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