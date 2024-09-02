Не менее четырех человек погибли, двое получили ранения при стрельбе на Гавайях

Четыре человека, включая подозреваемого, погибли, еще двое получили ранения в результате стрельбы в округе Гонолулу в американском штате Гавайи.

Четыре человека, включая подозреваемого, погибли, еще двое получили ранения в результате стрельбы в округе Гонолулу в американском штате Гавайи.

Как передает Report , об этом сообщила полиция Гонолулу на странице в Facebook.

Согласно информации, мужчина на фронтальном погрузчике попытался наехать на своих соседей. Они укрылись в гараже, где и были застрелены. Три человека погибли на месте инцидента, еще двое раненых в критическом состоянии доставлены в больницу.

Подозреваемый был нейтрализован 42-летним мужчиной, имя которого не разглашается. Он задержан по подозрению в убийстве второй степени.

Расследование по факту продолжается.