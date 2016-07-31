Не менее 70 человек погибли в Индии из-за сильных ливней

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Не менее 70 человек погибли на севере и востоке Индии за последние несколько дней в результате сильнейших ливней и их последствий.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа.

На северо-востоке страны в штате Ассам утонули 29 человек, в штате Одиша были убиты молнией 27 человек, еще три человека погибли в результате наводнения в северо- восточном штате Мегхалая, сообщает полиция и местные власти.

В столице Дели многие дороги заблокированы из-за сильнейших за последние 10 лет ливней.

Сильные дожди также прошли в районе города Мумбаи и на северо-западе Индии в штате Раджастхан.