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    Не менее 70 человек погибли в Индии из-за сильных ливней

    На северо-востоке страны в штате Ассам утонули 29 человек, в штате Одиша были убиты молнией 27 человек

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Не менее 70 человек погибли на севере и востоке Индии за последние несколько дней в результате сильнейших ливней и их последствий.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа.

    На северо-востоке страны в штате Ассам утонули 29 человек, в штате Одиша были убиты молнией 27 человек, еще три человека погибли в результате наводнения в северо- восточном штате Мегхалая, сообщает полиция и местные власти.

    В столице Дели многие дороги заблокированы из-за сильнейших за последние 10 лет ливней.

    Сильные дожди также прошли в районе города Мумбаи и на северо-западе Индии в штате Раджастхан.

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