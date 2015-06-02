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    ​Не менее 40 ополченцев стали жертвами взрывов в иракском городе Байджи

    Сведений о числе раненых пока не поступало

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Не менее 40 бойцов народного ополчения погибли в результате нескольких взрывов заминированных автомобилей, произведенных боевиками террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) в иракском городе Байджи (провинциия Салах-эд-Дин).

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

    По его данным, "по меньшей мере 40 иракских военнослужащих убиты в результате взрывов четырех заминированных автомобилей, направленных боевиками ИГИЛ на позиции ополчения в городе Байджи". Сведений о числе раненых пока не поступало.

    В Байджи, расположенном приблизительно в 200 км севернее столицы страны, Багдада, находится крупнейший иракский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

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