​Не менее 40 ополченцев стали жертвами взрывов в иракском городе Байджи

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Не менее 40 бойцов народного ополчения погибли в результате нескольких взрывов заминированных автомобилей, произведенных боевиками террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) в иракском городе Байджи (провинциия Салах-эд-Дин).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, "по меньшей мере 40 иракских военнослужащих убиты в результате взрывов четырех заминированных автомобилей, направленных боевиками ИГИЛ на позиции ополчения в городе Байджи". Сведений о числе раненых пока не поступало.

В Байджи, расположенном приблизительно в 200 км севернее столицы страны, Багдада, находится крупнейший иракский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).