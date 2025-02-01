Не менее 40 человек погибли при взрыве в Судане

По меньшей мере 40 человек погибли в результате взрыва на рынке в городе Омдурман.

По меньшей мере 40 человек погибли в результате взрыва на рынке в городе Омдурман.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse.

Источники сообщили о том, что Силы быстрого реагирования (СБР), вероятно, стоят за взрывом.

Другие подробности пока не приводятся.

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета страны и командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой СБР Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен занимать пост главнокомандующего - профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало.