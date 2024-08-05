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Не менее 300 человек погибли в ходе беспорядков в Бангладеш

Не менее 300 человек погибли в ходе беспорядков в Бангладеш Не менее 300 человек погибли в ходе волны беспорядков в Бангладеш, из них 94 погибли в воскресенье.
Другие страны
5 августа 2024 г. 10:32
Не менее 300 человек погибли в ходе беспорядков в Бангладеш

Не менее 300 человек погибли в ходе волны беспорядков в Бангладеш, из них 94 погибли в воскресенье.

Как передает Report, об этом сообщает агентство France Presse, со ссылкой на данные полиции, врачей и властей.

"Общее число погибших в результате столкновений в Бангладеш выросло по меньшей мере до 300 человек, после того как в воскресенье погибли 94 человека", - говорится в сообщении агентства.

Местная газета Daily Star ранее сообщала, что среди погибших есть 14 сотрудников полиции.

Протесты и демонстрации начались в столице Бангладеш Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.

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Версия на английском языке Bangladesh in turmoil as riots claim over 300 lives
Версия на азербайджанском языке Banqladeşdə iğtişaşlar zamanı ən azı 300 nəfər ölüb

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