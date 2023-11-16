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Не менее 30 человек погибли в Сомали в результате разрушительного наводнения

Не менее 30 человек погибли в Сомали в результате разрушительного наводнения Сильнейшее за столетие наводнение в Сомали унесло жизни по крайней мере 32 человек, сотни тысяч стали вынужденными переселенцами.
Другие страны
16 ноября 2023 г. 13:19
Не менее 30 человек погибли в Сомали в результате разрушительного наводнения

Сильнейшее за столетие наводнение в Сомали унесло жизни по крайней мере 32 человек, сотни тысяч стали вынужденными переселенцами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Би-би-си.

"За последние пять дней мы оказали помощь многим нуждающимся, но ситуация уже вышла за рамки возможностей правительства", - сказал заместитель премьер-министра Сомали Салаха Ахмеда Джаму.

По его словам, власти не в состоянии оказать содействие всем районам, пострадавшим от стихийного бедствия.

После продолжительной засухи на Сомали обрушились ливни, вышли из берегов реки. Особо тревожная обстановка сложилась в долине реки Джубба на юге страны.

Обстановка осложняется тем обстоятельством, что некоторые пострадавшие районы контролируются не правительством, а связанной с "Аль-Каидой" радикальной группировкой "Аш-Шабаб".

По данным ООН, от разрушительного наводнения в Сомали могут пострадать более 1,6 млн человек. Сотни тысяч уже вынуждены были покинуть свои дома, могут быть уничтожены 1,5 млн га сельскохозяйственных угодий.

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