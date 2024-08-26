О нас

Не менее 25 человек погибли в ДТП на северо-востоке Пакистана

Не менее 25 человек погибли в ДТП на северо-востоке Пакистана По меньшей мере 25 человек погибли, еще 1 получил ранения в результате падения пассажирского автобуса в овраг в округе Форвард-Кахута в провинции Азад-Кашмир на северо-востоке Пакистана.
Другие страны
26 августа 2024 г. 00:39
Не менее 25 человек погибли в ДТП на северо-востоке Пакистана

По меньшей мере 25 человек погибли, еще 1 получил ранения в результате падения пассажирского автобуса в овраг в округе Форвард-Кахута в провинции Азад-Кашмир на северо-востоке Пакистана.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Geo TV.

Отмечается, что пассажирский автобус следовал из населенного пункта Хавели Кахута в город Равалпинди (провинция Пенджаб). На месте происшествия присутствуют сотрудники полиции, представители местных властей, а также спасатели. По предварительной версии, у автобуса отказали тормоза, после чего транспортное средство скатилось в овраг.

Тела погибших были доставлены в ближайшую больницу, профильные ведомства расследуют обстоятельства произошедшего.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Pakistanda avtobus dərəyə aşıb, 25 nəfər ölüb

Экслюзивные новости

Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
20 августа 2024 г. 17:17
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
14 августа 2024 г. 16:02
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
8 августа 2024 г. 10:03
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
6 августа 2024 г. 18:40
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
6 августа 2024 г. 14:34
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi