Не менее 25 человек погибли в ДТП на северо-востоке Пакистана

По меньшей мере 25 человек погибли, еще 1 получил ранения в результате падения пассажирского автобуса в овраг в округе Форвард-Кахута в провинции Азад-Кашмир на северо-востоке Пакистана.
Как передает
Отмечается, что пассажирский автобус следовал из населенного пункта Хавели Кахута в город Равалпинди (провинция Пенджаб). На месте происшествия присутствуют сотрудники полиции, представители местных властей, а также спасатели. По предварительной версии, у автобуса отказали тормоза, после чего транспортное средство скатилось в овраг.
Тела погибших были доставлены в ближайшую больницу, профильные ведомства расследуют обстоятельства произошедшего.