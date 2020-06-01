Не менее 15 человек стали жертвами тропического шторма "Аманда"

По меньшей мере 15 человек погибли при прохождении тропического шторма "Аманда" по территории Сальвадора на минувших выходных.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные обнародовало в понедельник правительство центральноамериканской республики на специальном сайте, посвященном последствиям удара стихии.

Еще семь человек считаются пропавшими без вести.

Согласно подсчетам властей, шторм повредил сотни жилых домов, почти 19 тыс. семей понесли материальный ущерб.

На всей территории страны по-прежнему действует максимальный - "красный" - уровень погодной опасности. Оценка нанесенного штормом ущерба продолжается.