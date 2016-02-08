 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Не менее 15 человек погибли в результате столкновений в Конго

    Информация о том, между какими конкретно группировками произошли столкновения пока не поступала

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 15 человек погибли накануне в результате столкновений вооруженных группировок на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило AFP.

    Сообщается, что инцидент произошел в провинции Северное Киву. "Согласно данным и моим сведениям, от 15 до 30 человек найдены мертвыми", - приводит агентство слова представителя местных властей.

    Информация о том, между какими конкретно группировками произошли столкновения пока не поступала.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi