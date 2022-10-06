Не менее 15 человек погибли после крушения судна с мигрантами у берегов Греции

По меньшей мере 15 человек погибли в результате второго за последние сутки крушения судна, перевозящего мигрантов, у берегов греческого острова Лесбос.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Agence France-Presse.
По информации береговой охраны, на борту находилось порядка 40 человек. Уточняется, что на данный момент 15 пассажиров считаются погибшими, пять человек были спасены.
Ранее сообщалось, что береговая охрана Греции проводит крупномасштабную операцию по поиску и спасению 100 мигрантов у острова Китира, который находится на стыке Ионического и Эгейского морей. По предварительной информации, 100 мигрантов были на борту парусника, который ударился о скалы и разбился. В район бедствия были направлены катер береговой охраны, грузовые суда, находившиеся в этом районе, а также вертолет ВМФ.