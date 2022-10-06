Не менее 15 человек погибли после крушения судна с мигрантами у берегов Греции

Не менее 15 человек погибли после крушения судна с мигрантами у берегов Греции

По меньшей мере 15 человек погибли в результате второго за последние сутки крушения судна, перевозящего мигрантов, у берегов греческого острова Лесбос.

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