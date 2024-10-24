Не менее 14 человек стали жертвами шторма "Трами" на Филиппинах

Шторм "Трами" на Филиппинах унес жизни по меньшей мере 14 человек.

Шторм "Трами" на Филиппинах унес жизни по меньшей мере 14 человек.

Как передает Report , об этом сообщили в Reuters со ссылкой на местное правительство.

"По меньшей мере 14 человек погибли, когда тропический шторм "Трами" затопил деревни и вынудил десятки тысяч людей покинуть свои дома, приближаясь к восточному побережью", — говорится в публикации.

Президент Фердинанд Маркос – младший отменил все собрания на ближайшие несколько дней и занимается организацией процесса подготовки спасателей.

"Боюсь, худшее еще впереди. Давайте все подготовимся", — сказал Маркос на брифинге.