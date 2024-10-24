Не менее 14 человек стали жертвами шторма "Трами" на Филиппинах

Шторм "Трами" на Филиппинах унес жизни по меньшей мере 14 человек.
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"По меньшей мере 14 человек погибли, когда тропический шторм "Трами" затопил деревни и вынудил десятки тысяч людей покинуть свои дома, приближаясь к восточному побережью", — говорится в публикации.
Президент Фердинанд Маркос – младший отменил все собрания на ближайшие несколько дней и занимается организацией процесса подготовки спасателей.
"Боюсь, худшее еще впереди. Давайте все подготовимся", — сказал Маркос на брифинге.