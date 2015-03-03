При взрыве автомобиля в Афганистане погибли не менее 14 человек

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Как минимум 14 человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в провинции Гильменд на юге Афганистана. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в официальном Twitter арабского телеканала "Аль Джазира".

Ранее пресс-секретарь губернатора провинции Гильменд Омар Звак (Omar Zwak) сообщил агентству Ассошиэйтед Пресс о восьми погибших, среди которых несколько военнослужащих. По его словам, еще девять человек - четверо гражданских, четверо военных и один полицейский - получили ранения.

По данным местных властей, взрывное устройство, заложенное в автомобиле, было приведено в действие дистанционно. Пока никто не взял на себя ответственность за теракт.

Провинция Гильменд является крупнейшим производителем опиума в Афганистане. На территории провинции развернулись ожесточенные бои после того, как местная армия в прошлом месяце начала широкомасштабную операцию против талибов.