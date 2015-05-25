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    Не менее 12 человек пропали без вести в Техасе после наводнений

    Дома в результате стихии были вынуждены покинуть около двух тысяч человек

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 человек, в том числе трое детей, пропали без вести в американском штате Техас в результате наводнений, охвативших Средний Запад США, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Среди пропавших - две семьи из города Уимберли на реке Бланко, включая троих детей младше десяти лет.

    По последним данным, в регионе погибли три человека - два в Техасе и один в Оклахоме. Ранее сообщалось о двух погибших.

    Свои дома в результате стихии были вынуждены покинуть около двух тысяч человек. Сообщается о многочисленных разрушениях. Метеорологи предупреждают о новых ливнях и шквалистых ветрах, которые надвигаются на регион.

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