Не менее 12 человек погибли из-за наводнений на северо-востоке Индии

Не менее 12 человек погибли в результате наводнений, вызванных сильными дождями, в северо-восточных индийских штатах Ассам и Мегхалая.

Не менее 12 человек погибли в результате наводнений, вызванных сильными дождями, в северо-восточных индийских штатах Ассам и Мегхалая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NDTV.

Разгул стихии затронул 400 тыс. человек, жилье которых оказалось полностью или частично разрушено. Районы, затронутые наводнениями и оползнями, оторваны от центральных территорий страны из-за обрушения мостов и дорог. Прервано железнодорожное сообщение, оборваны линии электропередачи.

В спасательных операциях в Ассаме и Мегхалае задействованы вертолеты военно-воздушных сил Индии. По прогнозам синоптиков, ливни будут продолжаться на северо-востоке страны еще три дня.