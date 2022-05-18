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Не менее 12 человек погибли из-за наводнений на северо-востоке Индии

Не менее 12 человек погибли из-за наводнений на северо-востоке Индии Не менее 12 человек погибли в результате наводнений, вызванных сильными дождями, в северо-восточных индийских штатах Ассам и Мегхалая.
Другие страны
18 мая 2022 г. 16:43
Не менее 12 человек погибли из-за наводнений на северо-востоке Индии

Не менее 12 человек погибли в результате наводнений, вызванных сильными дождями, в северо-восточных индийских штатах Ассам и Мегхалая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NDTV.

Разгул стихии затронул 400 тыс. человек, жилье которых оказалось полностью или частично разрушено. Районы, затронутые наводнениями и оползнями, оторваны от центральных территорий страны из-за обрушения мостов и дорог. Прервано железнодорожное сообщение, оборваны линии электропередачи.

В спасательных операциях в Ассаме и Мегхалае задействованы вертолеты военно-воздушных сил Индии. По прогнозам синоптиков, ливни будут продолжаться на северо-востоке страны еще три дня.

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