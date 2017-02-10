Не менее 11 человек пострадали в результата пожара в метро Гонконга

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 человек пострадали в результате пожара в метро Гонконга, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Инцидент произошел сегодня в районе оживленной станции "Чим Ша Цуй" на полуострове Коулун. По данным источника в полиции, некий мужчина пытался зажечь коктейль Молотова, что и стало причиной возгорания в вагоне.

Подробности случившегося пока не ясны. К месту происшествия прибыли медики. Станция оцеплена полицией.