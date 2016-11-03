Не менее 11 человек погибли в результате столкновения поездов в Пакистане

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мерее 11 человек погибли и 40 пострадали в четверг утром при столкновении двух поездов в портовом городе Карачи на юге Пакистана.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные медиков.

"В больницу были доставлены 11 тел погибших и 40 раненых", - сообщил агентству один из врачей городской больницы. По информации агентства, железнодорожное сообщение между Карачи и другими населенными пунктами прервано.

Как отмечает агентство Синьхуа, в пассажирский поезд, стоявший на станции, врезался другой состав, по ошибке переведенный регулировщиком на тот же путь. По факту трагедии начато расследование.