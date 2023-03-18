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Не менее 10 человек, включая детей, погибли при взрыве боеприпаса в Южном Судане

Не менее 10 человек, включая детей, погибли при взрыве боеприпаса в Южном Судане Не менее 10 человек, включая троих детей, погибли при взрыве неразорвавшегося боеприпаса в штате Западный Бахр-эль-Газаль на северо-западе Южного Судана.
Другие страны
18 марта 2023 г. 06:54
Не менее 10 человек, включая детей, погибли при взрыве боеприпаса в Южном Судане

Не менее 10 человек, включая троих детей, погибли при взрыве неразорвавшегося боеприпаса в штате Западный Бахр-эль-Газаль на северо-западе Южного Судана.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом сообщил комиссар округа Джур-Ривер Джеймс Бак.

По его словам, еще два ребенка получили ранения различной степени тяжести.

"Люди приняли боеприпас за металлолом. В результате взрыва погибли семь женщин и три ребенка", - отметил Бак.

После затяжного вооруженного конфликта на территории Южного Судана осталось большое число неразорвавшихся снарядов и мин. Их ликвидацией занимается, в том числе, и Служба по разминированию ООН.

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