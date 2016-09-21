Не менее 10 человек погибли в результате оползня и наводнения в Индонезии

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Не менее 10 человек погибли, два пропали без вести и 30 получили ранения различной тяжести в результате наводнения и схода оползня в западной части главного индонезийского острова Ява.

Как передает Report, об этом заявил глава информационного центра Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) Сутопо Пурво Нугрохо (Sutopo Purwo Nugroho).

"В настоящее время сводные команды спасателей проводят поисково-спасательные операции совместно с вооруженными силами, полицией и добровольцами", — цитирует его новостной интернет-портал Detik.com.

Ранее официальный представитель поисково-спасательного управления (Basarnas) провинции Западная Ява заявил о двух погибших и одном пропавшем без вести в результате оползня в деревне Чимараме района Сумеданг.