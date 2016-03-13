​Не менее 10 человек погибли при падении трактора в яму на западе Индии

Баку. 13 Марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере десять человек погибли, еще 24 получили ранения в результате падения трактора в яму в индийском штате Гуджарат на западе страны.

Как передает Report со ссылкой на Синьхуа, инцидент произошел в субботу.

Водитель совершал разворот на дороге под наклоном и потерял управление транспортным средством.

"Авария произошла, когда трактор, перевозивший 35 человек, свалился в шестиметровую яму", — заявил представитель местной полиции.

Сообщается, что десять человек скончались на месте. Раненые, среди которых есть те, чье состояние оценивается как тяжелое, были доставлены в местную больницу.

В настоящий момент выясняются обстоятельства происшествия.