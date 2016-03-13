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    ​Не менее 10 человек погибли при падении трактора в яму на западе Индии

    Ранения получили 24 человека, среди пострадавших есть те, чье состояние оценивается как тяжелое

    Баку. 13 Марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере десять человек погибли, еще 24 получили ранения в результате падения трактора в яму в индийском штате Гуджарат на западе страны.

    Как передает Report со ссылкой на Синьхуа, инцидент произошел в субботу.

    Водитель совершал разворот на дороге под наклоном и потерял управление транспортным средством.

    "Авария произошла, когда трактор, перевозивший 35 человек, свалился в шестиметровую яму", — заявил представитель местной полиции.

    Сообщается, что десять человек скончались на месте. Раненые, среди которых есть те, чье состояние оценивается как тяжелое, были доставлены в местную больницу.

    В настоящий момент выясняются обстоятельства происшествия.

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