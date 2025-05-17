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NBC: Трамп хочет переселить 1 млн палестинцев из Газы в Ливию

NBC: Трамп хочет переселить 1 млн палестинцев из Газы в Ливию Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план по переселению 1 млн палестинцев из сектора Газа в Ливию.
Другие страны
17 мая 2025 г. 06:37
NBC: Трамп хочет переселить 1 млн палестинцев из Газы в Ливию

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план по переселению 1 млн палестинцев из сектора Газа в Ливию.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

По их сведениям, Вашингтон обещает разблокировать замороженные ранее активы Ливии, если она согласится принять переселенцев.

Окончательное решение еще не было принято, поскольку реализация этой инициативы, скорее всего, столкнется с серьезными трудностями. В частности, открытым остается вопрос о том, сколько жителей Газы по собственной воле согласятся уехать в Ливию.

Американская администрация рассматривает возможность стимулировать палестинцев финансово, например, предоставить им бесплатное жилье или даже выплатить пособия, но это потребует от Вашингтона серьезных затрат.

Неизвестно также, на какой части Ливии могут быть размещены палестинцы и как именно будет осуществляться их переселение. Кроме того, появление еще одного миллиона человек в Ливии может усугубить напряжение в и без того нестабильной стране, отмечает телеканал.

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Версия на английском языке Trump administration working on plan to move 1 million Palestinians to Libya
Версия на азербайджанском языке NBC: Tramp Qəzzadan 1 milyon fələstinlini Liviyaya köçürmək istəyir

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