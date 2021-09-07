В США произошла стрельба, есть погибший и раненые

Как минимум один человек погиб, семеро ранены в результате стрельбы возле ночного клуба в городе Уичито (штат Канзас).

Как минимум один человек погиб, семеро ранены в результате стрельбы возле ночного клуба в городе Уичито (штат Канзас) в США, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным телекомпании NBC, инцидент произошел сегодня утром. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, трое получили серьезные ранения. Травмы еще двоих раненых оцениваются как незначительные.

Как сообщает полиция, мужчина в возрасте 30 лет, предположительно, был выдворен из заведения за неприличное поведение. После этого он вернулся, открыл огонь у здания клуба и скрылся с места преступления. Правоохранительные органы разыскивают подозреваемого.